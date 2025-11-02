IncogniFi (INFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04518864$ 0.04518864 $ 0.04518864 Laveste pris $ 0.01540281$ 0.01540281 $ 0.01540281 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

IncogniFi (INFI) realtidsprisen er $0.0154601. I løbet af de sidste 24 timer har INFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INFIs højeste pris nogensinde er $ 0.04518864, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01540281.

Når det gælder kortsigtet performance, INFI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IncogniFi (INFI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Cirkulationsforsyning 900.00K 900.00K 900.00K Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på IncogniFi er $ 13.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INFI er 900.00K, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.46K.