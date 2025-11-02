UdvekslingDEX+
Den direkte IncogniFi pris i dag er 0.0154601 USD. Følg med i realtid INFI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk INFI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

IncogniFi Pris (INFI)

1 INFI til USD direkte pris:

$0.0154601
$0.0154601
0.00%1D
IncogniFi (INFI) Live prisdiagram
IncogniFi (INFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.04518864
$ 0.04518864

$ 0.01540281
$ 0.01540281

--

--

0.00%

0.00%

IncogniFi (INFI) realtidsprisen er $0.0154601. I løbet af de sidste 24 timer har INFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INFIs højeste pris nogensinde er $ 0.04518864, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01540281.

Når det gælder kortsigtet performance, INFI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IncogniFi (INFI) Markedsinformation

$ 13.91K
$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K

900.00K
900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på IncogniFi er $ 13.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INFI er 900.00K, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.46K.

IncogniFi (INFI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af IncogniFi til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af IncogniFi til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af IncogniFi til USD $ -0.0014725405.
I de sidste 90 dage var prisændringen af IncogniFi til USD $ -0.02359781062669295.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0.00000000000.00%
60 dage$ -0.0014725405-9.52%
90 dage$ -0.02359781062669295-60.41%

Hvad er IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

IncogniFi (INFI) Ressource

IncogniFi Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil IncogniFi (INFI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine IncogniFi (INFI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for IncogniFi.

Tjek IncogniFi prisprediktion nu!

INFI til lokale valutaer

IncogniFi (INFI) Tokenomics

At forstå tokenomics for IncogniFi (INFI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om INFI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om IncogniFi (INFI)

Hvor meget er IncogniFi (INFI) værd i dag?
Den direkte INFI pris i USD er 0.0154601 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle INFI til USD pris?
Den aktuelle pris på INFItil USD er $ 0.0154601. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af IncogniFi?
Markedsværdien for INFI er $ 13.91K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af INFI?
Den cirkulerende forsyning af INFI er 900.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på INFI?
INFI opnåede en ATH-pris på 0.04518864 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på INFI?
INFI så en ATL-pris på 0.01540281 USD.
Hvad er handelsvolumen for INFI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for INFI er -- USD.
Bliver INFI højere i år?
INFI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se INFI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
IncogniFi (INFI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

$110,591.88

$3,900.98

$0.03058

$187.31

$1.0001

$110,591.88

$3,900.98

$187.31

$76.05

$19.312

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06896

$0.000000000000000000000017

$0.000309

$0.0023

$0.0034628

$0.0000000000004773

