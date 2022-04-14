Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Information InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth." Officiel hjemmeside: https://www.inceptionlrt.com/ Hvidbog: https://docs.inceptionlrt.com/ Køb INWSTETHS nu!

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 422.41K $ 422.41K $ 422.41K Samlet udbud $ 96.06 $ 96.06 $ 96.06 Cirkulerende forsyning $ 96.06 $ 96.06 $ 96.06 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 421.98K $ 421.98K $ 421.98K Alle tiders Høj: $ 4,751.37 $ 4,751.37 $ 4,751.37 Alle tiders Lav: $ 1,858.31 $ 1,858.31 $ 1,858.31 Nuværende pris: $ 4,392.97 $ 4,392.97 $ 4,392.97 Få mere at vide om Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) pris

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INWSTETHS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INWSTETHS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INWSTETHS's tokenomics, kan du udforske INWSTETHS tokens live-pris!

INWSTETHS Prisprediktion Vil du vide, hvor INWSTETHS måske er på vej hen? Vores INWSTETHS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INWSTETHS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!