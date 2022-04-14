Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inception Restaked ETH (INETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inception Restaked ETH (INETH) Information InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. Officiel hjemmeside: https://www.inceptionlrt.com/ Hvidbog: https://docs.inceptionlrt.com/ Køb INETH nu!

Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inception Restaked ETH (INETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 184.50K $ 184.50K $ 184.50K Samlet udbud $ 38.30 $ 38.30 $ 38.30 Cirkulerende forsyning $ 38.30 $ 38.30 $ 38.30 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 184.50K $ 184.50K $ 184.50K Alle tiders Høj: $ 4,971.31 $ 4,971.31 $ 4,971.31 Alle tiders Lav: $ 1,270.63 $ 1,270.63 $ 1,270.63 Nuværende pris: $ 4,816.7 $ 4,816.7 $ 4,816.7 Få mere at vide om Inception Restaked ETH (INETH) pris

Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inception Restaked ETH (INETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INETH's tokenomics, kan du udforske INETH tokens live-pris!

