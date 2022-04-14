Incept (INCEPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Incept (INCEPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Incept (INCEPT) Information INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Officiel hjemmeside: https://incept.build Hvidbog: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf Køb INCEPT nu!

Incept (INCEPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Incept (INCEPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.13K $ 51.13K $ 51.13K Samlet udbud $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Cirkulerende forsyning $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.13K $ 51.13K $ 51.13K Alle tiders Høj: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 Alle tiders Lav: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Nuværende pris: $ 5.11 $ 5.11 $ 5.11 Få mere at vide om Incept (INCEPT) pris

Incept (INCEPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Incept (INCEPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INCEPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INCEPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INCEPT's tokenomics, kan du udforske INCEPT tokens live-pris!

