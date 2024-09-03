Inbred Cat (INBRED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inbred Cat (INBRED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inbred Cat (INBRED) Information the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. Officiel hjemmeside: http://inbredcatonsol.com/ Køb INBRED nu!

Inbred Cat (INBRED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inbred Cat (INBRED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 350.77K $ 350.77K $ 350.77K Samlet udbud $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Cirkulerende forsyning $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 350.77K $ 350.77K $ 350.77K Alle tiders Høj: $ 0.00385518 $ 0.00385518 $ 0.00385518 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0003527 $ 0.0003527 $ 0.0003527 Få mere at vide om Inbred Cat (INBRED) pris

Inbred Cat (INBRED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inbred Cat (INBRED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INBRED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INBRED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INBRED's tokenomics, kan du udforske INBRED tokens live-pris!

INBRED Prisprediktion Vil du vide, hvor INBRED måske er på vej hen? Vores INBRED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INBRED Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!