In The MEME Time (ITMT) Information In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. Tick Tock This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Officiel hjemmeside: https://www.inthememetime.sucks/ Køb ITMT nu!

In The MEME Time (ITMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for In The MEME Time (ITMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.22M Samlet udbud $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.22M Alle tiders Høj: $ 0.00499285 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00221964 Få mere at vide om In The MEME Time (ITMT) pris

In The MEME Time (ITMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for In The MEME Time (ITMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ITMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ITMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ITMT's tokenomics, kan du udforske ITMT tokens live-pris!

