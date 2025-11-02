in real life coin (IRLCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00021293 $ 0.00021293 $ 0.00021293 24H lav $ 0.00029111 $ 0.00029111 $ 0.00029111 24H høj 24H lav $ 0.00021293$ 0.00021293 $ 0.00021293 24H høj $ 0.00029111$ 0.00029111 $ 0.00029111 All Time High $ 0.00322377$ 0.00322377 $ 0.00322377 Laveste pris $ 0.00021293$ 0.00021293 $ 0.00021293 Prisændring (1H) +0.35% Prisændring (1D) -19.80% Prisændring (7D) -39.25% Prisændring (7D) -39.25%

in real life coin (IRLCOIN) realtidsprisen er $0.00022816. I løbet af de sidste 24 timer har IRLCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00021293 og et højdepunkt på $ 0.00029111, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IRLCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00322377, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00021293.

Når det gælder kortsigtet performance, IRLCOIN har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, -19.80% i løbet af 24 timer og -39.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

in real life coin (IRLCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 231.07K$ 231.07K $ 231.07K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 231.07K$ 231.07K $ 231.07K Cirkulationsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Samlet Udbud 999,892,909.549834 999,892,909.549834 999,892,909.549834

Den nuværende markedsværdi på in real life coin er $ 231.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IRLCOIN er 999.89M, med et samlet udbud på 999892909.549834. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 231.07K.