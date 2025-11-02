UdvekslingDEX+
Den direkte in real life coin pris i dag er 0.00022816 USD. Følg med i realtid IRLCOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IRLCOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om IRLCOIN

IRLCOIN Prisinfo

Hvad er IRLCOIN

IRLCOIN Officiel hjemmeside

IRLCOIN Tokenomics

IRLCOIN Prisprognose

in real life coin Logo

in real life coin Pris (IRLCOIN)

1 IRLCOIN til USD direkte pris:

$0.00022871
$0.00022871
-19.60%1D
USD
in real life coin (IRLCOIN) Live prisdiagram
in real life coin (IRLCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00021293
$ 0.00021293
24H lav
$ 0.00029111
$ 0.00029111
24H høj

$ 0.00021293
$ 0.00021293

$ 0.00029111
$ 0.00029111

$ 0.00322377
$ 0.00322377

$ 0.00021293
$ 0.00021293

+0.35%

-19.80%

-39.25%

-39.25%

in real life coin (IRLCOIN) realtidsprisen er $0.00022816. I løbet af de sidste 24 timer har IRLCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00021293 og et højdepunkt på $ 0.00029111, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IRLCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00322377, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00021293.

Når det gælder kortsigtet performance, IRLCOIN har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, -19.80% i løbet af 24 timer og -39.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

in real life coin (IRLCOIN) Markedsinformation

$ 231.07K
$ 231.07K

--
--

$ 231.07K
$ 231.07K

999.89M
999.89M

999,892,909.549834
999,892,909.549834

Den nuværende markedsværdi på in real life coin er $ 231.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IRLCOIN er 999.89M, med et samlet udbud på 999892909.549834. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 231.07K.

in real life coin (IRLCOIN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af in real life coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af in real life coin til USD $ -0.0001040758.
I de sidste 60 dage var prisændringen af in real life coin til USD $ -0.0001915721.
I de sidste 90 dage var prisændringen af in real life coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-19.80%
30 dage$ -0.0001040758-45.61%
60 dage$ -0.0001915721-83.96%
90 dage$ 0--

Hvad er in real life coin (IRLCOIN)

The popular phrase "IRL" meaning "in real life", has been increasingly viral. There is a new trend of people drawing their coins and charts on paper, and saying they're trading "IRL". We tokenized one of these viral drawings, and have formed a community that is encouraging young crypto traders to get outside and do things in real life, while also allowing them to hold the social stock of the popular phrase "IRL".

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

in real life coin (IRLCOIN) Ressource

Officiel hjemmeside

in real life coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil in real life coin (IRLCOIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine in real life coin (IRLCOIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for in real life coin.

Tjek in real life coin prisprediktion nu!

IRLCOIN til lokale valutaer

in real life coin (IRLCOIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for in real life coin (IRLCOIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IRLCOIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om in real life coin (IRLCOIN)

Hvor meget er in real life coin (IRLCOIN) værd i dag?
Den direkte IRLCOIN pris i USD er 0.00022816 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IRLCOIN til USD pris?
Den aktuelle pris på IRLCOINtil USD er $ 0.00022816. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af in real life coin?
Markedsværdien for IRLCOIN er $ 231.07K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IRLCOIN?
Den cirkulerende forsyning af IRLCOIN er 999.89M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IRLCOIN?
IRLCOIN opnåede en ATH-pris på 0.00322377 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IRLCOIN?
IRLCOIN så en ATL-pris på 0.00021293 USD.
Hvad er handelsvolumen for IRLCOIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IRLCOIN er -- USD.
Bliver IRLCOIN højere i år?
IRLCOIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IRLCOIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
in real life coin (IRLCOIN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

