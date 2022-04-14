IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomics Få vigtig indsigt i IN MEMES WE TRUST ($TRUST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Information IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Officiel hjemmeside: https://inmemeswetrust.net/ Køb $TRUST nu!

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IN MEMES WE TRUST ($TRUST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.41K $ 19.41K $ 19.41K Samlet udbud $ 870.05M $ 870.05M $ 870.05M Cirkulerende forsyning $ 870.05M $ 870.05M $ 870.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.41K $ 19.41K $ 19.41K Alle tiders Høj: $ 0.00100456 $ 0.00100456 $ 0.00100456 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om IN MEMES WE TRUST ($TRUST) pris

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IN MEMES WE TRUST ($TRUST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $TRUST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $TRUST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $TRUST's tokenomics, kan du udforske $TRUST tokens live-pris!

$TRUST Prisprediktion Vil du vide, hvor $TRUST måske er på vej hen? Vores $TRUST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $TRUST Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!