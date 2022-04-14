Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Impossible Finance Launchpad (IDIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Information Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Officiel hjemmeside: https://impossible.finance/ Køb IDIA nu!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Impossible Finance Launchpad (IDIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.42M $ 17.42M $ 17.42M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 748.39M $ 748.39M $ 748.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.27M $ 23.27M $ 23.27M Alle tiders Høj: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Alle tiders Lav: $ 0.0088129 $ 0.0088129 $ 0.0088129 Nuværende pris: $ 0.02327429 $ 0.02327429 $ 0.02327429 Få mere at vide om Impossible Finance Launchpad (IDIA) pris

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Impossible Finance Launchpad (IDIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDIA's tokenomics, kan du udforske IDIA tokens live-pris!

IDIA Prisprediktion Vil du vide, hvor IDIA måske er på vej hen? Vores IDIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IDIA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!