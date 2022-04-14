Imperium Empires (IME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Imperium Empires (IME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Imperium Empires (IME) Information Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay: AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers; a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter; Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds. Officiel hjemmeside: https://imperiumempires.com/ Køb IME nu!

Imperium Empires (IME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Imperium Empires (IME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.50K $ 1.50K $ 1.50K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.35K $ 11.35K $ 11.35K Alle tiders Høj: $ 0.065415 $ 0.065415 $ 0.065415 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Imperium Empires (IME) pris

Imperium Empires (IME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Imperium Empires (IME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IME's tokenomics, kan du udforske IME tokens live-pris!

IME Prisprediktion Vil du vide, hvor IME måske er på vej hen? Vores IME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IME Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!