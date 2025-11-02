Imagen Network (IMAGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00123504 $ 0.00123504 $ 0.00123504 24H lav $ 0.00137838 $ 0.00137838 $ 0.00137838 24H høj 24H lav $ 0.00123504$ 0.00123504 $ 0.00123504 24H høj $ 0.00137838$ 0.00137838 $ 0.00137838 All Time High $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 Laveste pris $ 0.00103394$ 0.00103394 $ 0.00103394 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) +10.03% Prisændring (7D) -32.64% Prisændring (7D) -32.64%

Imagen Network (IMAGE) realtidsprisen er $0.00135896. I løbet af de sidste 24 timer har IMAGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00123504 og et højdepunkt på $ 0.00137838, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMAGEs højeste pris nogensinde er $ 0.03800209, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00103394.

Når det gælder kortsigtet performance, IMAGE har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +10.03% i løbet af 24 timer og -32.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Imagen Network (IMAGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.79M$ 6.79M $ 6.79M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.79M$ 6.79M $ 6.79M Cirkulationsforsyning 5.00B 5.00B 5.00B Samlet Udbud 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Imagen Network er $ 6.79M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMAGE er 5.00B, med et samlet udbud på 5000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.79M.