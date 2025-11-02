UdvekslingDEX+
Den direkte Imagen Network pris i dag er 0.00135896 USD. Følg med i realtid IMAGE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IMAGE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Imagen Network Pris (IMAGE)

1 IMAGE til USD direkte pris:

$0.00136279
$0.00136279
+10.30%1D
Imagen Network (IMAGE) Live prisdiagram
Imagen Network (IMAGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00123504
$ 0.00123504
24H lav
$ 0.00137838
$ 0.00137838
24H høj

$ 0.00123504
$ 0.00123504

$ 0.00137838
$ 0.00137838

$ 0.03800209
$ 0.03800209

$ 0.00103394
$ 0.00103394

+0.15%

+10.03%

-32.64%

-32.64%

Imagen Network (IMAGE) realtidsprisen er $0.00135896. I løbet af de sidste 24 timer har IMAGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00123504 og et højdepunkt på $ 0.00137838, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMAGEs højeste pris nogensinde er $ 0.03800209, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00103394.

Når det gælder kortsigtet performance, IMAGE har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +10.03% i løbet af 24 timer og -32.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Imagen Network (IMAGE) Markedsinformation

$ 6.79M
$ 6.79M

--
--

$ 6.79M
$ 6.79M

5.00B
5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Imagen Network er $ 6.79M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMAGE er 5.00B, med et samlet udbud på 5000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.79M.

Imagen Network (IMAGE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Imagen Network til USD $ +0.00012392.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Imagen Network til USD $ -0.0006706021.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Imagen Network til USD $ -0.0010876187.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Imagen Network til USD $ -0.000413964333192345.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00012392+10.03%
30 dage$ -0.0006706021-49.34%
60 dage$ -0.0010876187-80.03%
90 dage$ -0.000413964333192345-23.34%

Hvad er Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Imagen Network (IMAGE) Ressource

Imagen Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Imagen Network (IMAGE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Imagen Network (IMAGE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Imagen Network.

Tjek Imagen Network prisprediktion nu!

IMAGE til lokale valutaer

Imagen Network (IMAGE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Imagen Network (IMAGE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IMAGE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Imagen Network (IMAGE)

Hvor meget er Imagen Network (IMAGE) værd i dag?
Den direkte IMAGE pris i USD er 0.00135896 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IMAGE til USD pris?
Den aktuelle pris på IMAGEtil USD er $ 0.00135896. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Imagen Network?
Markedsværdien for IMAGE er $ 6.79M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IMAGE?
Den cirkulerende forsyning af IMAGE er 5.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IMAGE?
IMAGE opnåede en ATH-pris på 0.03800209 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IMAGE?
IMAGE så en ATL-pris på 0.00103394 USD.
Hvad er handelsvolumen for IMAGE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IMAGE er -- USD.
Bliver IMAGE højere i år?
IMAGE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IMAGE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

