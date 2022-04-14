Ikigai (IKIGAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ikigai (IKIGAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ikigai (IKIGAI) Information It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it. Officiel hjemmeside: https://ikigaionsol.com/ Køb IKIGAI nu!

Ikigai (IKIGAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ikigai (IKIGAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Samlet udbud $ 821.44M $ 821.44M $ 821.44M Cirkulerende forsyning $ 821.44M $ 821.44M $ 821.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Alle tiders Høj: $ 0.00411775 $ 0.00411775 $ 0.00411775 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ikigai (IKIGAI) pris

Ikigai (IKIGAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ikigai (IKIGAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IKIGAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IKIGAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IKIGAI's tokenomics, kan du udforske IKIGAI tokens live-pris!

