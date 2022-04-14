IguVerse IGU (IGU) Tokenomics Få vigtig indsigt i IguVerse IGU (IGU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IguVerse IGU (IGU) Information IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. Officiel hjemmeside: https://iguverse.com Hvidbog: https://whitepaper.iguverse.com Køb IGU nu!

IguVerse IGU (IGU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IguVerse IGU (IGU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 530.29K $ 530.29K $ 530.29K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 727.62K $ 727.62K $ 727.62K Alle tiders Høj: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00183496 $ 0.00183496 $ 0.00183496 Få mere at vide om IguVerse IGU (IGU) pris

IguVerse IGU (IGU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IguVerse IGU (IGU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IGU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IGU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IGU's tokenomics, kan du udforske IGU tokens live-pris!

IGU Prisprediktion Vil du vide, hvor IGU måske er på vej hen? Vores IGU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IGU Tokens prisprediktion nu!

