Iggy The Iguana (IGGY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00012754 $ 0.00012754 $ 0.00012754 24H lav $ 0.00012988 $ 0.00012988 $ 0.00012988 24H høj 24H lav $ 0.00012754$ 0.00012754 $ 0.00012754 24H høj $ 0.00012988$ 0.00012988 $ 0.00012988 All Time High $ 0.00110577$ 0.00110577 $ 0.00110577 Laveste pris $ 0.00012701$ 0.00012701 $ 0.00012701 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +0.16% Prisændring (7D) -6.48% Prisændring (7D) -6.48%

Iggy The Iguana (IGGY) realtidsprisen er $0.00012841. I løbet af de sidste 24 timer har IGGY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00012754 og et højdepunkt på $ 0.00012988, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IGGYs højeste pris nogensinde er $ 0.00110577, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00012701.

Når det gælder kortsigtet performance, IGGY har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -6.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Iggy The Iguana (IGGY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 128.49K$ 128.49K $ 128.49K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 128.49K$ 128.49K $ 128.49K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Iggy The Iguana er $ 128.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IGGY er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 128.49K.