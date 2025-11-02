UdvekslingDEX+
Den direkte Iggy The Iguana pris i dag er 0.00012841 USD. Følg med i realtid IGGY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IGGY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om IGGY

IGGY Prisinfo

Hvad er IGGY

IGGY Officiel hjemmeside

IGGY Tokenomics

IGGY Prisprognose

Iggy The Iguana Pris (IGGY)

1 IGGY til USD direkte pris:

$0.00012849
$0.00012849
+0.10%1D
USD
Iggy The Iguana (IGGY) Live prisdiagram
Iggy The Iguana (IGGY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00012754
$ 0.00012754
24H lav
$ 0.00012988
$ 0.00012988
24H høj

$ 0.00012754
$ 0.00012754

$ 0.00012988
$ 0.00012988

$ 0.00110577
$ 0.00110577

$ 0.00012701
$ 0.00012701

+0.03%

+0.16%

-6.48%

-6.48%

Iggy The Iguana (IGGY) realtidsprisen er $0.00012841. I løbet af de sidste 24 timer har IGGY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00012754 og et højdepunkt på $ 0.00012988, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IGGYs højeste pris nogensinde er $ 0.00110577, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00012701.

Når det gælder kortsigtet performance, IGGY har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -6.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Iggy The Iguana (IGGY) Markedsinformation

$ 128.49K
$ 128.49K

--
--

$ 128.49K
$ 128.49K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Iggy The Iguana er $ 128.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IGGY er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 128.49K.

Iggy The Iguana (IGGY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Iggy The Iguana til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Iggy The Iguana til USD $ -0.0001058155.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Iggy The Iguana til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Iggy The Iguana til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.16%
30 dage$ -0.0001058155-82.40%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Iggy The Iguana (IGGY)

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Iggy The Iguana (IGGY) Ressource

Officiel hjemmeside

Iggy The Iguana Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Iggy The Iguana (IGGY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Iggy The Iguana (IGGY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Iggy The Iguana.

Tjek Iggy The Iguana prisprediktion nu!

IGGY til lokale valutaer

Iggy The Iguana (IGGY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Iggy The Iguana (IGGY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IGGY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Iggy The Iguana (IGGY)

Hvor meget er Iggy The Iguana (IGGY) værd i dag?
Den direkte IGGY pris i USD er 0.00012841 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IGGY til USD pris?
Den aktuelle pris på IGGYtil USD er $ 0.00012841. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Iggy The Iguana?
Markedsværdien for IGGY er $ 128.49K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IGGY?
Den cirkulerende forsyning af IGGY er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IGGY?
IGGY opnåede en ATH-pris på 0.00110577 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IGGY?
IGGY så en ATL-pris på 0.00012701 USD.
Hvad er handelsvolumen for IGGY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IGGY er -- USD.
Bliver IGGY højere i år?
IGGY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IGGY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Iggy The Iguana (IGGY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,037.24

$3,873.39

$0.02920

$186.31

$1.0002

