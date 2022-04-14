iDypius (IDYP) Tokenomics Få vigtig indsigt i iDypius (IDYP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

iDypius (IDYP) Information It is a Governance token that will be available on Ethereum, Binance Smart Chain, and Avalanche chains. Later, it will be available on other chains. iDYP is an excellent investment for DYP holders who wish to get a passive income by using our products. Our new smart contracts will use iDYP as part of novel strategies, adding constant buying pressure on the DYP token and boost the rewards for the farm, buyback, and staking pools." Officiel hjemmeside: https://www.dypius.com/ Køb IDYP nu!

iDypius (IDYP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iDypius (IDYP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.67K $ 83.67K $ 83.67K Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 248.02M $ 248.02M $ 248.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 101.21K $ 101.21K $ 101.21K Alle tiders Høj: $ 0.98075 $ 0.98075 $ 0.98075 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00033737 $ 0.00033737 $ 0.00033737 Få mere at vide om iDypius (IDYP) pris

iDypius (IDYP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for iDypius (IDYP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDYP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDYP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDYP's tokenomics, kan du udforske IDYP tokens live-pris!

IDYP Prisprediktion Vil du vide, hvor IDYP måske er på vej hen? Vores IDYP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

