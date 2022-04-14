IDRISS (IDRISS) Tokenomics Få vigtig indsigt i IDRISS (IDRISS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IDRISS (IDRISS) Information IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet. Officiel hjemmeside: https://idriss.xyz Køb IDRISS nu!

IDRISS (IDRISS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IDRISS (IDRISS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 788.94K $ 788.94K $ 788.94K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 123.47M $ 123.47M $ 123.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.39M $ 6.39M $ 6.39M Alle tiders Høj: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 Alle tiders Lav: $ 0.00249485 $ 0.00249485 $ 0.00249485 Nuværende pris: $ 0.0063937 $ 0.0063937 $ 0.0063937 Få mere at vide om IDRISS (IDRISS) pris

IDRISS (IDRISS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IDRISS (IDRISS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDRISS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDRISS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDRISS's tokenomics, kan du udforske IDRISS tokens live-pris!

IDRISS Prisprediktion Vil du vide, hvor IDRISS måske er på vej hen? Vores IDRISS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IDRISS Tokens prisprediktion nu!

