Idle Finance (IDLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Idle Finance (IDLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol's future developments. Officiel hjemmeside: https://idle.finance/

Idle Finance (IDLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Idle Finance (IDLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.97K $ 75.97K $ 75.97K Samlet udbud $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Cirkulerende forsyning $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 114.71K $ 114.71K $ 114.71K Alle tiders Høj: $ 30.65 $ 30.65 $ 30.65 Alle tiders Lav: $ 0.00258854 $ 0.00258854 $ 0.00258854 Nuværende pris: $ 0.00882367 $ 0.00882367 $ 0.00882367 Få mere at vide om Idle Finance (IDLE) pris

Idle Finance (IDLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Idle Finance (IDLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDLE's tokenomics, kan du udforske IDLE tokens live-pris!

IDLE Prisprediktion Vil du vide, hvor IDLE måske er på vej hen? Vores IDLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IDLE Tokens prisprediktion nu!

