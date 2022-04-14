Idena (IDNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Idena (IDNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Idena (IDNA) Information Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Officiel hjemmeside: https://idena.io/

Idena (IDNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Idena (IDNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 171.88K $ 171.88K $ 171.88K Samlet udbud $ 81.98M $ 81.98M $ 81.98M Cirkulerende forsyning $ 81.97M $ 81.97M $ 81.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 171.90K $ 171.90K $ 171.90K Alle tiders Høj: $ 0.314136 $ 0.314136 $ 0.314136 Alle tiders Lav: $ 0.00152024 $ 0.00152024 $ 0.00152024 Nuværende pris: $ 0.00209673 $ 0.00209673 $ 0.00209673 Få mere at vide om Idena (IDNA) pris

Idena (IDNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Idena (IDNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDNA's tokenomics, kan du udforske IDNA tokens live-pris!

