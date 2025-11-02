Ideaology (IDEA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.963831$ 0.963831 $ 0.963831 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +13.96% Prisændring (1D) +9.03% Prisændring (7D) +29.15% Prisændring (7D) +29.15%

Ideaology (IDEA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har IDEA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IDEAs højeste pris nogensinde er $ 0.963831, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, IDEA har ændret sig med +13.96% i løbet af den sidste time, +9.03% i løbet af 24 timer og +29.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ideaology (IDEA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K Cirkulationsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ideaology er $ 15.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IDEA er 500.00M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.42K.