Den direkte IdeaFoundry Subsidies Agent pris i dag er 0.00001118 USD. Følg med i realtid SUBS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SUBS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SUBS

SUBS Prisinfo

Hvad er SUBS

SUBS Whitepaper

SUBS Officiel hjemmeside

SUBS Tokenomics

SUBS Prisprognose

IdeaFoundry Subsidies Agent Logo

IdeaFoundry Subsidies Agent Pris (SUBS)

1 SUBS til USD direkte pris:

0.00%1D
USD
IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Live prisdiagram
IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00011115
$ 0.00011115$ 0.00011115

$ 0.00000848
$ 0.00000848$ 0.00000848

--

--

-10.75%

-10.75%

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) realtidsprisen er $0.00001118. I løbet af de sidste 24 timer har SUBS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUBSs højeste pris nogensinde er $ 0.00011115, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000848.

Når det gælder kortsigtet performance, SUBS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -10.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Markedsinformation

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

--
----

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på IdeaFoundry Subsidies Agent er $ 11.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUBS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.18K.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af IdeaFoundry Subsidies Agent til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af IdeaFoundry Subsidies Agent til USD $ -0.0000012998.
I de sidste 60 dage var prisændringen af IdeaFoundry Subsidies Agent til USD $ -0.0000061852.
I de sidste 90 dage var prisændringen af IdeaFoundry Subsidies Agent til USD $ -0.00002923781403673545.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0000012998-11.62%
60 dage$ -0.0000061852-55.32%
90 dage$ -0.00002923781403673545-72.33%

Hvad er IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad.

This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy.

It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Ressource

IdeaFoundry Subsidies Agent Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for IdeaFoundry Subsidies Agent.

Tjek IdeaFoundry Subsidies Agent prisprediktion nu!

SUBS til lokale valutaer

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Tokenomics

At forstå tokenomics for IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SUBS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Hvor meget er IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) værd i dag?
Den direkte SUBS pris i USD er 0.00001118 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SUBS til USD pris?
Den aktuelle pris på SUBStil USD er $ 0.00001118. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af IdeaFoundry Subsidies Agent?
Markedsværdien for SUBS er $ 11.18K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SUBS?
Den cirkulerende forsyning af SUBS er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SUBS?
SUBS opnåede en ATH-pris på 0.00011115 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SUBS?
SUBS så en ATL-pris på 0.00000848 USD.
Hvad er handelsvolumen for SUBS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SUBS er -- USD.
Bliver SUBS højere i år?
SUBS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SUBS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

