IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00011115$ 0.00011115 $ 0.00011115 Laveste pris $ 0.00000848$ 0.00000848 $ 0.00000848 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -10.75% Prisændring (7D) -10.75%

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) realtidsprisen er $0.00001118. I løbet af de sidste 24 timer har SUBS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUBSs højeste pris nogensinde er $ 0.00011115, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000848.

Når det gælder kortsigtet performance, SUBS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -10.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på IdeaFoundry Subsidies Agent er $ 11.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUBS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.18K.