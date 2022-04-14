Idavoll DAO (IDV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Idavoll DAO (IDV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Idavoll DAO (IDV) Information Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network's individual organization exists as a set of modules that define the organization's stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll's unique on-chain solutions. Officiel hjemmeside: https://idavoll.network/

Idavoll DAO (IDV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Idavoll DAO (IDV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.45K $ 68.45K $ 68.45K Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 789.04M $ 789.04M $ 789.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 173.49K $ 173.49K $ 173.49K Alle tiders Høj: $ 0.382351 $ 0.382351 $ 0.382351 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Idavoll DAO (IDV) pris

Idavoll DAO (IDV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Idavoll DAO (IDV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDV's tokenomics, kan du udforske IDV tokens live-pris!

IDV Prisprediktion Vil du vide, hvor IDV måske er på vej hen? Vores IDV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

