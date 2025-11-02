Icopax ($IPAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00387429 $ 0.00387429 $ 0.00387429 24H lav $ 0.0054633 $ 0.0054633 $ 0.0054633 24H høj 24H lav $ 0.00387429$ 0.00387429 $ 0.00387429 24H høj $ 0.0054633$ 0.0054633 $ 0.0054633 All Time High $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 Laveste pris $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 Prisændring (1H) -7.74% Prisændring (1D) +12.59% Prisændring (7D) +4.34% Prisændring (7D) +4.34%

Icopax ($IPAX) realtidsprisen er $0.00503223. I løbet af de sidste 24 timer har $IPAX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00387429 og et højdepunkt på $ 0.0054633, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $IPAXs højeste pris nogensinde er $ 0.054483, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00196323.

Når det gælder kortsigtet performance, $IPAX har ændret sig med -7.74% i løbet af den sidste time, +12.59% i løbet af 24 timer og +4.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Icopax ($IPAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Cirkulationsforsyning 300.00M 300.00M 300.00M Samlet Udbud 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Icopax er $ 1.51M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $IPAX er 300.00M, med et samlet udbud på 300000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.51M.