Iceleia (ICE) Information Stay cool and dominate with $ICE, play the game and earn 💎 in our tg bot! $ice is part of ElementalBlast and has a roadmap of 7 Elements with each their own native telegram P2E game. $ice being the first out of 7. We intend to reward users for playing the games, performing tasks, engaging in the community and being part of the movement. We want to create a name and safe space in the crypto solana memecoin trenches to bring back the good vibes. Team is doxxed too which is not often the case: https://t.me/ElementalBlastNews/96 Officiel hjemmeside: https://www.elementalblast.com/ Køb ICE nu!

Iceleia (ICE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Iceleia (ICE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.98K $ 5.98K $ 5.98K Samlet udbud $ 970.33M $ 970.33M $ 970.33M Cirkulerende forsyning $ 970.33M $ 970.33M $ 970.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.98K $ 5.98K $ 5.98K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Iceleia (ICE) pris

Iceleia (ICE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Iceleia (ICE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICE's tokenomics, kan du udforske ICE tokens live-pris!

ICE Prisprediktion Vil du vide, hvor ICE måske er på vej hen? Vores ICE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ICE Tokens prisprediktion nu!

