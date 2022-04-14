iBTC Network (IBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i iBTC Network (IBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

iBTC Network (IBTC) Information iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Officiel hjemmeside: https://www.ibtc.network/ Køb IBTC nu!

iBTC Network (IBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iBTC Network (IBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Samlet udbud $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 Cirkulerende forsyning $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Alle tiders Høj: $ 656,686 $ 656,686 $ 656,686 Alle tiders Lav: $ 49,611 $ 49,611 $ 49,611 Nuværende pris: $ 118,841 $ 118,841 $ 118,841 Få mere at vide om iBTC Network (IBTC) pris

iBTC Network (IBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for iBTC Network (IBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IBTC's tokenomics, kan du udforske IBTC tokens live-pris!

IBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor IBTC måske er på vej hen? Vores IBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

