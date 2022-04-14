Iagon (IAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Iagon (IAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Iagon (IAG) Information IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way. Officiel hjemmeside: https://www.iagon.com/ Hvidbog: https://docs.iagon.com/docs/whitepaper/introduction Køb IAG nu!

Iagon (IAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Iagon (IAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.20M $ 55.20M $ 55.20M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 376.02M $ 376.02M $ 376.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 146.81M $ 146.81M $ 146.81M Alle tiders Høj: $ 0.389333 $ 0.389333 $ 0.389333 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.146879 $ 0.146879 $ 0.146879 Få mere at vide om Iagon (IAG) pris

Iagon (IAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Iagon (IAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IAG's tokenomics, kan du udforske IAG tokens live-pris!

