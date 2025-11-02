iAero Protocol LIQ (LIQ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.10075 $ 0.10075 $ 0.10075 24H lav $ 0.102707 $ 0.102707 $ 0.102707 24H høj 24H lav $ 0.10075$ 0.10075 $ 0.10075 24H høj $ 0.102707$ 0.102707 $ 0.102707 All Time High $ 0.122092$ 0.122092 $ 0.122092 Laveste pris $ 0.075217$ 0.075217 $ 0.075217 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -1.87% Prisændring (7D) -7.51% Prisændring (7D) -7.51%

iAero Protocol LIQ (LIQ) realtidsprisen er $0.100769. I løbet af de sidste 24 timer har LIQ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.10075 og et højdepunkt på $ 0.102707, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIQs højeste pris nogensinde er $ 0.122092, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.075217.

Når det gælder kortsigtet performance, LIQ har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.87% i løbet af 24 timer og -7.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Cirkulationsforsyning 13.36M 13.36M 13.36M Samlet Udbud 32,210,847.74872475 32,210,847.74872475 32,210,847.74872475

Den nuværende markedsværdi på iAero Protocol LIQ er $ 1.35M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIQ er 13.36M, med et samlet udbud på 32210847.74872475. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.25M.