Den direkte iAero Protocol LIQ pris i dag er 0.100769 USD. Følg med i realtid LIQ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LIQ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$0.100761
$ 0.10075
$ 0.102707
$ 0.10075
$ 0.102707
$ 0.122092
$ 0.075217
iAero Protocol LIQ (LIQ) realtidsprisen er $0.100769. I løbet af de sidste 24 timer har LIQ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.10075 og et højdepunkt på $ 0.102707, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIQs højeste pris nogensinde er $ 0.122092, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.075217.

Når det gælder kortsigtet performance, LIQ har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.87% i løbet af 24 timer og -7.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

$ 3.25M
13.36M
32,210,847.74872475
Den nuværende markedsværdi på iAero Protocol LIQ er $ 1.35M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIQ er 13.36M, med et samlet udbud på 32210847.74872475. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.25M.

I løbet af i dag var prisændringen af iAero Protocol LIQ til USD $ -0.0019286538757322.
I de sidste 30 dage var prisændringen af iAero Protocol LIQ til USD $ -0.0112191569.
I de sidste 60 dage var prisændringen af iAero Protocol LIQ til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af iAero Protocol LIQ til USD $ 0.

Hvad er iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Hvor meget vil iAero Protocol LIQ (LIQ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine iAero Protocol LIQ (LIQ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for iAero Protocol LIQ.

Tjek iAero Protocol LIQ prisprediktion nu!

At forstå tokenomics for iAero Protocol LIQ (LIQ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LIQ Tokens omfattende tokenomics nu!

Hvor meget er iAero Protocol LIQ (LIQ) værd i dag?
Den direkte LIQ pris i USD er 0.100769 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LIQ til USD pris?
Den aktuelle pris på LIQtil USD er $ 0.100769. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af iAero Protocol LIQ?
Markedsværdien for LIQ er $ 1.35M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LIQ?
Den cirkulerende forsyning af LIQ er 13.36M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LIQ?
LIQ opnåede en ATH-pris på 0.122092 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LIQ?
LIQ så en ATL-pris på 0.075217 USD.
Hvad er handelsvolumen for LIQ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LIQ er -- USD.
Bliver LIQ højere i år?
LIQ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LIQ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

