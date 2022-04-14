I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomics Få vigtig indsigt i I MADE IT UP (SOURCE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

I MADE IT UP (SOURCE) Information $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up Officiel hjemmeside: http://misinformation.cloud/ Køb SOURCE nu!

Markedsværdi: $ 285.36K
Samlet udbud $ 999.36M
Cirkulerende forsyning $ 999.36M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 285.36K
Alle tiders Høj: $ 0.00343624
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.00028554

I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for I MADE IT UP (SOURCE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOURCE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOURCE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOURCE's tokenomics, kan du udforske SOURCE tokens live-pris!

