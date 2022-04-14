I love puppies (PUPPIES) Tokenomics Få vigtig indsigt i I love puppies (PUPPIES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

I love puppies (PUPPIES) Information In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over. Officiel hjemmeside: https://www.ilovepuppies.cc/ Hvidbog: https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper Køb PUPPIES nu!

I love puppies (PUPPIES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for I love puppies (PUPPIES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Samlet udbud $ 42.07T $ 42.07T $ 42.07T Cirkulerende forsyning $ 42.07T $ 42.07T $ 42.07T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Alle tiders Høj: $ 0.00000107 $ 0.00000107 $ 0.00000107 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om I love puppies (PUPPIES) pris

I love puppies (PUPPIES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for I love puppies (PUPPIES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUPPIES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUPPIES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUPPIES's tokenomics, kan du udforske PUPPIES tokens live-pris!

PUPPIES Prisprediktion Vil du vide, hvor PUPPIES måske er på vej hen? Vores PUPPIES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUPPIES Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!