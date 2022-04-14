I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i I Like It Stable DAO (ILIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

I Like It Stable DAO (ILIS) Information The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Officiel hjemmeside: https://ilikeitstable.com Køb ILIS nu!

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for I Like It Stable DAO (ILIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 95.70K $ 95.70K $ 95.70K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 505.00K $ 505.00K $ 505.00K Alle tiders Høj: $ 0.02272961 $ 0.02272961 $ 0.02272961 Alle tiders Lav: $ 0.00218334 $ 0.00218334 $ 0.00218334 Nuværende pris: $ 0.00505004 $ 0.00505004 $ 0.00505004 Få mere at vide om I Like It Stable DAO (ILIS) pris

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for I Like It Stable DAO (ILIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ILIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ILIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ILIS's tokenomics, kan du udforske ILIS tokens live-pris!

ILIS Prisprediktion Vil du vide, hvor ILIS måske er på vej hen? Vores ILIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ILIS Tokens prisprediktion nu!

