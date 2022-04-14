I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i I Like It Stable DAO (ILIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
I Like It Stable DAO (ILIS) Information

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT.

Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner.

(Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

Officiel hjemmeside:
https://ilikeitstable.com

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for I Like It Stable DAO (ILIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 95.70K
$ 95.70K
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 18.95M
$ 18.95M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 505.00K
$ 505.00K
Alle tiders Høj:
$ 0.02272961
$ 0.02272961
Alle tiders Lav:
$ 0.00218334
$ 0.00218334
Nuværende pris:
$ 0.00505004
$ 0.00505004

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for I Like It Stable DAO (ILIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ILIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ILIS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ILIS's tokenomics, kan du udforske ILIS tokens live-pris!

ILIS Prisprediktion

Vil du vide, hvor ILIS måske er på vej hen? Vores ILIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.