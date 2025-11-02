UdvekslingDEX+
Den direkte i know ball pris i dag er 0.00001337 USD. Følg med i realtid BALL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BALL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BALL

BALL Prisinfo

Hvad er BALL

BALL Officiel hjemmeside

BALL Tokenomics

BALL Prisprognose

i know ball (BALL) Prisoplysninger (USD)

i know ball (BALL) realtidsprisen er $0.00001337. I løbet af de sidste 24 timer har BALL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001289 og et højdepunkt på $ 0.00001334, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BALLs højeste pris nogensinde er $ 0.00020701, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001029.

Når det gælder kortsigtet performance, BALL har ændret sig med +1.34% i løbet af den sidste time, +3.30% i løbet af 24 timer og -2.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

i know ball (BALL) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på i know ball er $ 13.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BALL er 995.98M, med et samlet udbud på 995978428.26603. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.32K.

i know ball (BALL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af i know ball til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af i know ball til USD $ -0.0000031750.
I de sidste 60 dage var prisændringen af i know ball til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af i know ball til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+3.30%
30 dage$ -0.0000031750-23.74%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er i know ball (BALL)

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

i know ball (BALL) Ressource

Officiel hjemmeside

i know ball Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil i know ball (BALL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine i know ball (BALL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for i know ball.

Tjek i know ball prisprediktion nu!

BALL til lokale valutaer

i know ball (BALL) Tokenomics

At forstå tokenomics for i know ball (BALL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BALL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om i know ball (BALL)

Hvor meget er i know ball (BALL) værd i dag?
Den direkte BALL pris i USD er 0.00001337 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BALL til USD pris?
Den aktuelle pris på BALLtil USD er $ 0.00001337. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af i know ball?
Markedsværdien for BALL er $ 13.32K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BALL?
Den cirkulerende forsyning af BALL er 995.98M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BALL?
BALL opnåede en ATH-pris på 0.00020701 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BALL?
BALL så en ATL-pris på 0.00001029 USD.
Hvad er handelsvolumen for BALL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BALL er -- USD.
Bliver BALL højere i år?
BALL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BALL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
i know ball (BALL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

