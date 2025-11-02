i know ball (BALL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001289 $ 0.00001289 $ 0.00001289 24H lav $ 0.00001334 $ 0.00001334 $ 0.00001334 24H høj 24H lav $ 0.00001289$ 0.00001289 $ 0.00001289 24H høj $ 0.00001334$ 0.00001334 $ 0.00001334 All Time High $ 0.00020701$ 0.00020701 $ 0.00020701 Laveste pris $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Prisændring (1H) +1.34% Prisændring (1D) +3.30% Prisændring (7D) -2.82% Prisændring (7D) -2.82%

i know ball (BALL) realtidsprisen er $0.00001337. I løbet af de sidste 24 timer har BALL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001289 og et højdepunkt på $ 0.00001334, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BALLs højeste pris nogensinde er $ 0.00020701, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001029.

Når det gælder kortsigtet performance, BALL har ændret sig med +1.34% i løbet af den sidste time, +3.30% i løbet af 24 timer og -2.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

i know ball (BALL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Cirkulationsforsyning 995.98M 995.98M 995.98M Samlet Udbud 995,978,428.26603 995,978,428.26603 995,978,428.26603

Den nuværende markedsværdi på i know ball er $ 13.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BALL er 995.98M, med et samlet udbud på 995978428.26603. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.32K.