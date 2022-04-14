Hypurr Fun (HFUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hypurr Fun (HFUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hypurr Fun (HFUN) Information There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity. Officiel hjemmeside: https://hypurr.fun Køb HFUN nu!

Hypurr Fun (HFUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hypurr Fun (HFUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.27M $ 18.27M $ 18.27M Samlet udbud $ 996.32K $ 996.32K $ 996.32K Cirkulerende forsyning $ 996.32K $ 996.32K $ 996.32K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.27M $ 18.27M $ 18.27M Alle tiders Høj: $ 300.19 $ 300.19 $ 300.19 Alle tiders Lav: $ 6.52 $ 6.52 $ 6.52 Nuværende pris: $ 18.33 $ 18.33 $ 18.33 Få mere at vide om Hypurr Fun (HFUN) pris

Hypurr Fun (HFUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hypurr Fun (HFUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HFUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HFUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HFUN's tokenomics, kan du udforske HFUN tokens live-pris!

HFUN Prisprediktion Vil du vide, hvor HFUN måske er på vej hen? Vores HFUN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HFUN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!