Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 24H lav $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 24H høj 24H lav $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 24H høj $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 All Time High $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Laveste pris $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Prisændring (1H) -1.08% Prisændring (1D) -0.39% Prisændring (7D) +6.67% Prisændring (7D) +6.67%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) realtidsprisen er $34.32. I løbet af de sidste 24 timer har STAVAX handlet mellem et lavpunkt på $ 33.88 og et højdepunkt på $ 35.29, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STAVAXs højeste pris nogensinde er $ 67.01, mens den laveste pris nogensinde er $ 16.44.

Når det gælder kortsigtet performance, STAVAX har ændret sig med -1.08% i løbet af den sidste time, -0.39% i løbet af 24 timer og +6.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 29.44M$ 29.44M $ 29.44M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 29.44M$ 29.44M $ 29.44M Cirkulationsforsyning 858.79K 858.79K 858.79K Samlet Udbud 858,793.8488965767 858,793.8488965767 858,793.8488965767

Den nuværende markedsværdi på Hypha Staked AVAX er $ 29.44M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STAVAX er 858.79K, med et samlet udbud på 858793.8488965767. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.44M.