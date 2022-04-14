Hypersign Identity (HID) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hypersign Identity (HID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hypersign Identity (HID) Information Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients. Officiel hjemmeside: https://hypersign.id/ Køb HID nu!

Hypersign Identity (HID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hypersign Identity (HID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 291.89K $ 291.89K $ 291.89K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 429.25K $ 429.25K $ 429.25K Alle tiders Høj: $ 0.764958 $ 0.764958 $ 0.764958 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.008585 $ 0.008585 $ 0.008585 Få mere at vide om Hypersign Identity (HID) pris

Hypersign Identity (HID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hypersign Identity (HID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HID's tokenomics, kan du udforske HID tokens live-pris!

HID Prisprediktion Vil du vide, hvor HID måske er på vej hen? Vores HID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HID Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!