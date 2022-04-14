HyperSeed (HPR) Tokenomics Få vigtig indsigt i HyperSeed (HPR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HyperSeed (HPR) Information HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy. Officiel hjemmeside: https://hyperseed.io Hvidbog: https://docs.hyperseed.io Køb HPR nu!

Markedsværdi: $ 4.11K
Samlet udbud $ 82.89M
Cirkulerende forsyning $ 82.89M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.11K
Alle tiders Høj: $ 0.00350248
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

HyperSeed (HPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HyperSeed (HPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HPR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HPR's tokenomics, kan du udforske HPR tokens live-pris!

