Hyperion Staked Aptos (STAPT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 24H lav $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 24H høj 24H lav $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 24H høj $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 All Time High $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Laveste pris $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Prisændring (1H) +0.83% Prisændring (1D) +1.99% Prisændring (7D) +1.57% Prisændring (7D) +1.57%

Hyperion Staked Aptos (STAPT) realtidsprisen er $3.87. I løbet af de sidste 24 timer har STAPT handlet mellem et lavpunkt på $ 3.75 og et højdepunkt på $ 3.88, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STAPTs højeste pris nogensinde er $ 6.5, mens den laveste pris nogensinde er $ 3.29.

Når det gælder kortsigtet performance, STAPT har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +1.99% i løbet af 24 timer og +1.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Cirkulationsforsyning 211.50K 211.50K 211.50K Samlet Udbud 12,988,970.89125672 12,988,970.89125672 12,988,970.89125672

Den nuværende markedsværdi på Hyperion Staked Aptos er $ 1.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STAPT er 211.50K, med et samlet udbud på 12988970.89125672. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 83.27M.