Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 43.88 $ 43.88 $ 43.88 24H lav $ 45.46 $ 45.46 $ 45.46 24H høj 24H lav $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 24H høj $ 45.46$ 45.46 $ 45.46 All Time High $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Laveste pris $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Prisændring (1H) +0.49% Prisændring (1D) -0.98% Prisændring (7D) -1.77% Prisændring (7D) -1.77%

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) realtidsprisen er $44.45. I løbet af de sidste 24 timer har HBHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 43.88 og et højdepunkt på $ 45.46, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HBHYPEs højeste pris nogensinde er $ 60.1, mens den laveste pris nogensinde er $ 29.65.

Når det gælder kortsigtet performance, HBHYPE har ændret sig med +0.49% i løbet af den sidste time, -0.98% i løbet af 24 timer og -1.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 40.55M$ 40.55M $ 40.55M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 40.54M$ 40.54M $ 40.54M Cirkulationsforsyning 912.19K 912.19K 912.19K Samlet Udbud 912,112.3259597989 912,112.3259597989 912,112.3259597989

