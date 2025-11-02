Hylo USD (HYUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.999493 $ 0.999493 $ 0.999493 24H lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H høj 24H lav $ 0.999493$ 0.999493 $ 0.999493 24H høj $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Laveste pris $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) -0.02% Prisændring (7D) -0.01% Prisændring (7D) -0.01%

Hylo USD (HYUSD) realtidsprisen er $1. I løbet af de sidste 24 timer har HYUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.999493 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HYUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.003, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.986187.

Når det gælder kortsigtet performance, HYUSD har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og -0.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hylo USD (HYUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 38.15M$ 38.15M $ 38.15M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 38.22M$ 38.22M $ 38.22M Cirkulationsforsyning 38.13M 38.13M 38.13M Samlet Udbud 38,200,819.473507 38,200,819.473507 38,200,819.473507

Den nuværende markedsværdi på Hylo USD er $ 38.15M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HYUSD er 38.13M, med et samlet udbud på 38200819.473507. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.22M.