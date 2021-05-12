Husky Avax (HUSKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Husky Avax (HUSKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Husky Avax (HUSKY) Information The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly. Officiel hjemmeside: https://www.husky.space/ Hvidbog: https://www.husky.space/about/whitepaper Køb HUSKY nu!

Husky Avax (HUSKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Husky Avax (HUSKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 650.69K $ 650.69K $ 650.69K Samlet udbud $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T Cirkulerende forsyning $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 650.69K $ 650.69K $ 650.69K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Husky Avax (HUSKY) pris

Husky Avax (HUSKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Husky Avax (HUSKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUSKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUSKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUSKY's tokenomics, kan du udforske HUSKY tokens live-pris!

HUSKY Prisprediktion Vil du vide, hvor HUSKY måske er på vej hen? Vores HUSKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HUSKY Tokens prisprediktion nu!

