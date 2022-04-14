Hunny Finance (HUNNY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hunny Finance (HUNNY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hunny Finance (HUNNY) Information PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users. Officiel hjemmeside: https://pancakehunny.finance/ Køb HUNNY nu!

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hunny Finance (HUNNY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 265.39K $ 265.39K $ 265.39K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 75.66M $ 75.66M $ 75.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 350.76K $ 350.76K $ 350.76K Alle tiders Høj: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Alle tiders Lav: $ 0.00134128 $ 0.00134128 $ 0.00134128 Nuværende pris: $ 0.00350733 $ 0.00350733 $ 0.00350733 Få mere at vide om Hunny Finance (HUNNY) pris

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hunny Finance (HUNNY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUNNY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUNNY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUNNY's tokenomics, kan du udforske HUNNY tokens live-pris!

