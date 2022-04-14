HUMO (HUMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i HUMO (HUMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HUMO (HUMO) Information Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project. Officiel hjemmeside: https://fuegobase.io/ Hvidbog: https://ibased.gitbook.io/fuego/basics/humo-tokenomics Køb HUMO nu!

HUMO (HUMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HUMO (HUMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 156.33K $ 156.33K $ 156.33K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 156.33K $ 156.33K $ 156.33K Alle tiders Høj: $ 0.00558269 $ 0.00558269 $ 0.00558269 Alle tiders Lav: $ 0.00074162 $ 0.00074162 $ 0.00074162 Nuværende pris: $ 0.00156653 $ 0.00156653 $ 0.00156653 Få mere at vide om HUMO (HUMO) pris

HUMO (HUMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HUMO (HUMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUMO's tokenomics, kan du udforske HUMO tokens live-pris!

