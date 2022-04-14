Hummus (HUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hummus (HUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Hummus protocol is a single-side Automated Market Maker designed for exchanging stable cryptocurrencies on the Metis blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.hummus.exchange/

Hummus (HUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hummus (HUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.51K $ 31.51K $ 31.51K Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 136.01M $ 136.01M $ 136.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.51K $ 69.51K $ 69.51K Alle tiders Høj: $ 0.768337 $ 0.768337 $ 0.768337 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023169 $ 0.00023169 $ 0.00023169 Få mere at vide om Hummus (HUM) pris

Hummus (HUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hummus (HUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUM's tokenomics, kan du udforske HUM tokens live-pris!

HUM Prisprediktion Vil du vide, hvor HUM måske er på vej hen? Vores HUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HUM Tokens prisprediktion nu!

