Human 300 (HUMAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00236723$ 0.00236723 $ 0.00236723 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Human 300 (HUMAN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har HUMAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HUMANs højeste pris nogensinde er $ 0.00236723, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, HUMAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Human 300 (HUMAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Cirkulationsforsyning 923.07M 923.07M 923.07M Samlet Udbud 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Den nuværende markedsværdi på Human 300 er $ 6.79K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HUMAN er 923.07M, med et samlet udbud på 999995095.4931207. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.36K.