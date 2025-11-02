UdvekslingDEX+
Den direkte Human 300 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid HUMAN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere.

Human 300 Pris (HUMAN)

1 HUMAN til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
Human 300 (HUMAN) Live prisdiagram
Human 300 (HUMAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Human 300 (HUMAN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har HUMAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HUMANs højeste pris nogensinde er $ 0.00236723, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, HUMAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Human 300 (HUMAN) Markedsinformation

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

--
----

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

923.07M
923.07M 923.07M

999,995,095.4931207
999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Den nuværende markedsværdi på Human 300 er $ 6.79K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HUMAN er 923.07M, med et samlet udbud på 999995095.4931207. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.36K.

Human 300 (HUMAN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Human 300 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Human 300 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Human 300 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Human 300 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-96.97%
60 dage$ 0-97.84%
90 dage$ 0--

Hvad er Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

Human 300 (HUMAN) Ressource

Human 300 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Human 300 (HUMAN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Human 300 (HUMAN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Human 300.

Tjek Human 300 prisprediktion nu!

HUMAN til lokale valutaer

Human 300 (HUMAN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Human 300 (HUMAN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HUMAN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Human 300 (HUMAN)

Hvor meget er Human 300 (HUMAN) værd i dag?
Den direkte HUMAN pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HUMAN til USD pris?
Den aktuelle pris på HUMANtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Human 300?
Markedsværdien for HUMAN er $ 6.79K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HUMAN?
Den cirkulerende forsyning af HUMAN er 923.07M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HUMAN?
HUMAN opnåede en ATH-pris på 0.00236723 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HUMAN?
HUMAN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for HUMAN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HUMAN er -- USD.
Bliver HUMAN højere i år?
HUMAN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HUMAN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Human 300 (HUMAN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

