Huh cat (HUHCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Huh cat (HUHCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Huh cat (HUHCAT) Information Your favorite cat from TikTok and Instagram Now, it's time for Solana, huh? Officiel hjemmeside: https://huhcatcto.com/ Køb HUHCAT nu!

Huh cat (HUHCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Huh cat (HUHCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.90K $ 56.90K $ 56.90K Samlet udbud $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M Cirkulerende forsyning $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.90K $ 56.90K $ 56.90K Alle tiders Høj: $ 0.01546528 $ 0.01546528 $ 0.01546528 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00056904 $ 0.00056904 $ 0.00056904 Få mere at vide om Huh cat (HUHCAT) pris

Huh cat (HUHCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Huh cat (HUHCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUHCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUHCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUHCAT's tokenomics, kan du udforske HUHCAT tokens live-pris!

HUHCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor HUHCAT måske er på vej hen? Vores HUHCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HUHCAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!