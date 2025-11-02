Huey (HUEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.53% Prisændring (1D) -22.84% Prisændring (7D) -19.21% Prisændring (7D) -19.21%

Huey (HUEY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har HUEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HUEYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, HUEY har ændret sig med +0.53% i løbet af den sidste time, -22.84% i løbet af 24 timer og -19.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Huey (HUEY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Cirkulationsforsyning 924.98M 924.98M 924.98M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Huey er $ 9.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HUEY er 924.98M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.01K.