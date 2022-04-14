Hudi (HUDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hudi (HUDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hudi (HUDI) Information HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners. Officiel hjemmeside: https://humandataincome.com/

Hudi (HUDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hudi (HUDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.71M Samlet udbud $ 69.42M Cirkulerende forsyning $ 23.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.09M Alle tiders Høj: $ 4.76 Alle tiders Lav: $ 0.01613198 Nuværende pris: $ 0.159716

Hudi (HUDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hudi (HUDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUDI's tokenomics, kan du udforske HUDI tokens live-pris!

