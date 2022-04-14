Huanghuali Token (HLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Huanghuali Token (HLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Huanghuali Token (HLT) Information Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Officiel hjemmeside: https://www.holytoken.net Hvidbog: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf Køb HLT nu!

Huanghuali Token (HLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Huanghuali Token (HLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 129.64K $ 129.64K $ 129.64K Samlet udbud $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K Cirkulerende forsyning $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 129.64K $ 129.64K $ 129.64K Alle tiders Høj: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Alle tiders Lav: $ 0.657883 $ 0.657883 $ 0.657883 Nuværende pris: $ 0.804474 $ 0.804474 $ 0.804474 Få mere at vide om Huanghuali Token (HLT) pris

Huanghuali Token (HLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Huanghuali Token (HLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HLT's tokenomics, kan du udforske HLT tokens live-pris!

