HotCocoa (HOTCOCOA) Information HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It's a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It's a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There's more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Officiel hjemmeside: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Hvidbog: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr

HotCocoa (HOTCOCOA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HotCocoa (HOTCOCOA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Samlet udbud $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Cirkulerende forsyning $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Alle tiders Høj: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 Alle tiders Lav: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 Nuværende pris: $ 0.0057001 $ 0.0057001 $ 0.0057001 Få mere at vide om HotCocoa (HOTCOCOA) pris

HotCocoa (HOTCOCOA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HotCocoa (HOTCOCOA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOTCOCOA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOTCOCOA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOTCOCOA's tokenomics, kan du udforske HOTCOCOA tokens live-pris!

HOTCOCOA Prisprediktion Vil du vide, hvor HOTCOCOA måske er på vej hen? Vores HOTCOCOA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOTCOCOA Tokens prisprediktion nu!

