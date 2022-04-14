Hot Dad (HOTDAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hot Dad (HOTDAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hot Dad (HOTDAD) Information HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community. Officiel hjemmeside: https://hotdad.org/ Hvidbog: https://t.me/hotdadportal Køb HOTDAD nu!

Hot Dad (HOTDAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hot Dad (HOTDAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K Samlet udbud $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M Cirkulerende forsyning $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hot Dad (HOTDAD) pris

Hot Dad (HOTDAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hot Dad (HOTDAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOTDAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOTDAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOTDAD's tokenomics, kan du udforske HOTDAD tokens live-pris!

HOTDAD Prisprediktion Vil du vide, hvor HOTDAD måske er på vej hen? Vores HOTDAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOTDAD Tokens prisprediktion nu!

