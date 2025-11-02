hornyCoin (69420) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.50% Prisændring (1D) -1.46% Prisændring (7D) -1.09% Prisændring (7D) -1.09%

hornyCoin (69420) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har 69420 handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 69420s højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 69420 har ændret sig med +1.50% i løbet af den sidste time, -1.46% i løbet af 24 timer og -1.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

hornyCoin (69420) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Cirkulationsforsyning 999.47M 999.47M 999.47M Samlet Udbud 999,467,618.163934 999,467,618.163934 999,467,618.163934

Den nuværende markedsværdi på hornyCoin er $ 16.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 69420 er 999.47M, med et samlet udbud på 999467618.163934. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.38K.