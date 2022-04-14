Horizon (HRZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Horizon (HRZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Horizon (HRZ) Information Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such. Officiel hjemmeside: https://horizon-protocol.com/ Hvidbog: https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon

Horizon (HRZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Horizon (HRZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.57K $ 70.57K $ 70.57K Samlet udbud $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Cirkulerende forsyning $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.77K $ 78.77K $ 78.77K Alle tiders Høj: $ 0.126194 $ 0.126194 $ 0.126194 Alle tiders Lav: $ 0.00811514 $ 0.00811514 $ 0.00811514 Nuværende pris: $ 0.00822366 $ 0.00822366 $ 0.00822366 Få mere at vide om Horizon (HRZ) pris

Horizon (HRZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Horizon (HRZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HRZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HRZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HRZ's tokenomics, kan du udforske HRZ tokens live-pris!

